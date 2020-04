Politiets liste over risikoområder vokser fra 38 til 124

Over weekenden er der kommet mange nye områder på politiets liste over steder med risiko for mange mennesker.

Rigspolitiet har udpeget 124 områder over hele landet, hvor der er særlig stor risiko for store forsamlinger.

Det skriver Rigspolitiet på sin hjemmeside.

Listen over de såkaldte hotspots er vokset fra 38 steder fredag aften.

Politiet fører skærpet tilsyn med udvalgte områder, fordi der er en særlig stor risiko for, at mange mennesker samler sig og dermed kan øge smittespredningen af coronavirus.

Rigspolitiet opfordrer derfor borgerne til at undgå de udpegede områder og i stedet søge andre steder hen.

Nordsjælland er med 39 steder det område med flest aktuelle hotspots.

På Bornholm er der ingen.

Listen er dynamisk, skriver politiet, og den kan derfor ændre sig.

- Der kan komme nye områder til, og områder kan blive fjernet på baggrund af dialog med kommuner med videre, ligesom der kan indføres et egentlig opholdsforbud, hvis der forsat er for mange mennesker, som stimler sammen, lyder det.

Mandag eftermiddag er der kun ét midlertidigt opholdsforbud gældende, og det er et område på Islands Brygge i København.

Lørdag blev der også indført opholdsforbud ved Lakolk Butikscenter på Rømø, men det blev ophævet ved midnat mellem søndag og mandag.

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område.

Almindelig færden som gå- og løbeture eller hundeluftning i området, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog fortsat tilladt.

Hvis et opholdsforbud ikke overholdes, kan politiet udstede en bøde på 2500 kroner.

I løbet af søndagsdøgnet sigtede Københavns Politi 20 personer for brud på forbuddet på Islands Brygge, som foreløbig varer frem til midnat fredag den 1. maj.

