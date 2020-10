Politiets skud ramte dreng på 16 år i maven

Skudepisode i Dragør skete, da tre politipatruljer var rykket ud til melding om et igangværende indbrud.

Den person, der natten til søndag blev ramt af et skud affyret af politiet i Dragør, er en dreng på 16 år.

Han blev ramt af et skud i maven, oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) mandag og supplerer dermed de oplysninger, som blev frigivet søndag.

I første omgang hed det, at en "yngre mand" var blevet ramt "i forbindelse med en politiforretning".

Episoden skete kort efter klokken to i ved en ejendom i Dragør. Politiet var rykket ud til stedet, fordi der var melding om, at der var et indbrud i gang, oplyser specialkonsulent Christian Otto.

I alt kørte tre patruljer frem til adressen, hvor den 16-årige og flere andre befandt sig. Om de er jævnaldrende, er DUP ikke i stand til at oplyse om mandag formiddag.

- Han var ikke alene derude, konstaterer specialkonsulent Christian Otto.

De nærmere omstændigheder om optakten til, at der blev afgivet skud, og hvad der mere præcist skete, ønsker DUP endnu ikke at frigive oplysninger om.

Men specialkonsulenten oplyser dog, at der er ikke er blevet rejst sigtelse mod nogen.

Når en borger bliver alvorligt skadet eller dør i forbindelse med politiets optræden, rykker Den Uafhængige Politiklagemyndighed ud for at foretage efterforskningen.

DUP blev oprettet, fordi der i sin tid var kritik af, at politiet undersøgte sig selv.

Når efterforskningen er færdig, sendes en redegørelse til anklagemyndigheden.

