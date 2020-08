Politiets teori: Intern strid bag knivstik i Kalundborg

Politiet efterlyser 22-årig mand efter knivstikkeri i Kalundborg natten til lørdag.

Det var efter politiets opfattelse en intern strid mellem tre personer, som natten til lørdag kulminerede i et knivstikkeri i Kalundborg. En 26-årig mand er indlagt og er i kritisk tilstand.

- Vores vurdering af sagen er, at de tre personer kender hinanden og har en intern kontrovers, der udvikler sig, siger efterforskningsleder Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet mener, at det var en 22-årig mand, som førte kniven, der ud over at skade den 26-årige også ramte en 20-årig mand i hånden. Den formodede gerningsmand, Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar, er derfor efterlyst i sagen.

I pressemeddelelsen oplyser politiet, at man natten igennem har ledt efter Bamukhtar på de adresser, hvor man kunne tænke at finde ham. Men eftersøgningen har foreløbig været frugtesløs.

Politiet opfordrer borgere til ikke at tage kontakt til den efterlyste, men i stedet tilkalde politiet.

Klokken var 01.19, da Midt og Vestsjællands Politi modtog en anmeldelse om knivstikkeri i Kordilgade i Kalundborg.

Her var en 26-årig mand blevet ramt af flere stik på kroppen og i halsen. Han modtog førstehjælp på stedet, inden han blev bragt til hospitalet. Politiet efterforsker sagen som et forsøg på manddrab.

