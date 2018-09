Politiets visitationszone i Esbjerg fortsætter

Efter en måned med visitationszoner har politiet foretaget 258 visitationer. Fredag er zonen blevet forlænget.

En visitationszone i Esbjerg får lov til at fortsætte i hvert fald en måned endnu.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Baggrunden for visitationszonen, der blev indført den 17. august, er voldelige sammenstød mellem to lokale grupperinger i Esbjerg.

I den første måned har det medført 258 visitationer. Det har resulteret i seks sager om overtrædelse af våbenloven og tre sager om overtrædelse af knivloven.

Desuden har politiet registreret 23 sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

- Formålet med forlængelsen er at skabe tryghed for borgerne ved så vidt muligt at sikre, at der ikke bæres våben i området, lyder det i pressemeddelelsen fra politiet.

De to grupperinger kommer fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej, og politiet understreger, at man er i tæt samarbejde med blandt andet Esbjerg Kommune om forebyggelse i de to boligområder.

Konflikten mellem grupperingerne har ført til flere opgør. De seneste sammenstød foregik den 7. september med stenkast ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og den 12. september, hvor to personbiler forfulgte hinanden på Degnevej i Esbjerg.

Visitationszonen udløber den 17. oktober. Her skal politiet atter tage stilling til, hvorvidt den skal fortsætte.

Politiet fik muligheden for at oprette visitationszoner i 2004 med politiloven. Det skete blandt andet på baggrund af en række alvorlige knivstikkerier i nattelivet.

Politiet må i visitationszoner kropsvisitere personer, undersøge deres tøj og andre genstande for at kontrollere for våben. Biler må også ransages.

