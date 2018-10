Politihunde leder efter genstande ved S-togsnet

S-togene kører igen Svanemøllen Station og Dyssegård Station. Politiet lukkede tidligere strækningen.

Københavns Politi leder mandag efter genstande mellem Svanemøllen og Dyssegård Station.

Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

Politiet er til stede i forbindelse med en efterforskning.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at vi er til stede med politihunde for at lede efter genstande i en igangværende efterforskning, lyder det fra Henrik Svejstrup.

Arbejdet betyder, at der har været indsat togbusser på strækningen mellem Svanemøllen og Dyssegård Station. Kort efter klokken 12 oplyser DSB, at togene igen kører.

Politiet kan endnu ikke sige, hvor længe man er til stede på strækningen.

- Jeg kan ikke give nogen form for tidshorisont. Det afhænger af terrænet derude, og hvor hurtige hundene er, siger Henrik Svejstrup.

Københavns Politi har været i gang siden klokken 11.29.

/ritzau/