Politiker truet: Valgplakat med trussel smidt foran hoveddør

To politikere på Vestegnen er blevet truet ifølge anmeldelse. Hans Blaaberg bekræfter, han er den ene.

Københavns Vestegns Politi har modtaget anmeldelser om trusler mod en folketingskandidat fra Alternativet i Rødovre samt en folketingskandidat fra Nye Borgerlige i Brøndby.

Det oplyser politiet.

Hans Blaaberg, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige i Brøndby, bekræfter, at han har anmeldt en episode til politiet.

Han fortæller, at nogen smed valgplakater mod hans hoveddør onsdag aften, da han sad hjemme og arbejdede. Den ene havde der været ild, fortæller han.

- Der bliver kastet eller slået noget på ruden. Så forsvinder det, der er derude. Jeg tænker, at det er mærkeligt og går stille og roligt derud.

- Da jeg åbner døren, kan jeg se, at der ligger to af mine valgplakater. På den ene står der skrevet, at de håber, at jeg må dø. Den anden er der sat ild til, men ilden er gået ud af sig selv, fordi plastikken ikke kan brænde, siger Hans Blaaberg.

