Politikredse melder om nul bøder efter nyt forsamlingsforbud

Nu må man kun være fem personer samlet i det offentlige rum. Det har umiddelbart ikke resulteret i bøder.

Det strammere forsamlingsforbud, der trådte i kraft onsdag, har umiddelbart endnu ikke givet anledning til bøder fra politiets side.

Sådan lyder meldingerne fra de fleste af landets politikredse onsdag aften.

Med det nye forbud er det ulovligt at samles mere end fem personer, mens det før var i orden at være op til ti personer. Forbuddet skal være med til at begrænse smitten med coronavirus.

I nogle politikredse er der modtaget anmeldelser, men de har ikke givet anledning til at hive bødeblokken frem, lyder det.

Hos Østjyllands Politi melder vagtchefen også om, at forbuddet overholdes.

- Vi har ikke nogen anmeldelser om, at det ikke skulle være tilfældet, og vores tilsyn har heller ikke givet anledning til noget, siger vagtchefen.

På Fyn lyder meldingen fra politiets vagtchef, at det skrappe forbud endnu ikke har givet anledning til bøder.

- Det har det ikke endnu, siger vagtchefen, der dog heller ikke oplevede, at mange forsamlede sig i forvejen.

Forbuddet gælder kun i det offentlige rum. Men man opfordres kraftigt til også privat at undlade at samles flere end fem personer inklusive dem, der bor i husstanden. Medmindre man bor flere end fem personer sammen.

Det er dog fortsat lovligt at samles op til ti, hvis man deler husstand eller er hinandens nærmeste pårørende.

Det betyder, at man ikke bryder forsamlingsforbuddet, hvis man for eksempel går en tur med sine forældre og sine op til syv søskende.

Det skærpede forsamlingsforbud trådte i kraft onsdag og gælder frem til 17. januar.

Det er dog forventeligt, at en del af de nye restriktioner bliver forlænget yderligere. Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag, hvor restriktionerne blev annonceret.

