Politimand dømmes for halsgreb på yngre mand i arresten

Domsmandsret har idømt politiassistent ubetinget fængsel i 60 dage.

Retten i Holbæk har fundet en erfaren politiassistent skyldig i vold mod en yngre mand i arresten i marts sidste år, skriver det regionale medie nordvestnyt.dk fredag.

Den 60-årige er blevet idømt ubetinget fængsel i 60 dage. Han har nægtet sig skyldig og har på stedet anket dommen til frifindelse.

Den unge mand blev udsat for et greb om halsen, forklarede en fængselsbetjent som vidne. Offeret virkede påvirket efter halsgrebet.

- Så vidt jeg husker, lød det som om, at han havde svært ved at trække vejret normalt, sagde vidnet.

To gange begik politiassistenten volden ifølge retten. Den ene gang var den unge mand lagt i håndjern.

Det var en skærpende omstændighed, at det ene tilfælde af vold blev begået, mens den unge med hænderne låst på ryggen var værgeløs, har anklager Christina Gregersen sagt i sin procedure.

Hun oplyser til Ritzau, at hun bad retten om en straf på ikke under 60 dages fængsel.

Volden blev begået på et tidspunkt, hvor manden var indsat i arresten forud for et grundlovsforhør.

Sagen er blevet efterforsket på grund af en anmeldelse fra Kriminalforsorgen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

I den forbindelse blev blandt andre den unge mand afhørt, og derefter besluttede Statsadvokaten i København at rejse tiltale i sagen.

I Holbæk var såvel de to domsmænd som dommeren enige om resultatet. Såfremt dommen senere stadfæstes af landsretten, vil politiassistenten ifølge sædvanlig praksis fra Rigspolitiet ikke kunne fortsætte i jobbet.

