Politimand om usandhed i lampesag: Jeg gik i panik

Hæleritiltalt politimand husker intet fra afhøring, hvor han ifølge en afhøringsrapport løj om lysekrone.

Det var så chokerende at blive anholdt på sit job og sigtet for en forbrydelse, at en politimand ifølge eget udsagn fuldstændig har glemt et døgn af sit liv.

Manden er tiltalt for at have forsøgt at sælge en kostbar lysekrone, som angiveligt er stjålet fra Politigården i København. Tre andre mænd er tiltalt i sagen, blandt dem en anden politimand, som ifølge anklagemyndigheden er lampetyven. Alle nægter sig skyldige.

- Jeg gik i panik. Jeg kan ikke sige, hvad jeg har sagt til afhøringen, siger den 62-årige politimand onsdag i Københavns Byret om den forklaring, han afgav i begyndelsen af sagens efterforskning.

Han fortæller i byretten til senioranklager Line Scharf gentagne gange, at han intet husker fra det døgn. Han nægter sig da også skyldig i anklagen mod ham.

Da politimanden blev anholdt og afhørt, lød forklaringen, at han selv havde købt den kostbare lysekrone, som er vurderet til cirka 25.000 kroner, af en godsejer på Lolland.

Men det kunne den pågældende godsejer ifølge politiet ikke mindes. Politimanden holdt dog fast i den forklaring og sagde, at det var "hævet over enhver tvivl".

Sådan står der i hvert fald i den afhøringsrapport, som Line Scharf onsdag fremlægger. Rapporten er dog ikke underskrevet af den tiltalte.

Og hvad enten politimanden har forklaret sådan eller ej, så er det usandt.

Det erkendte han selv nogle uger efter den første afhøring, da han i en mail anmodede om en ny snak med efterforskerne fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

- Har forsøgt at ringe. Vil du gøre mig en tjeneste og aftale en ny tid med DUP? Jeg vil ikke tage nogle chancer med sagen, selv om det kommer til at gå ud over en god ven, skrev han i mailen.

Politimanden forklarer onsdag i retten, at den gode ven er en tidligere kollega. Og det var vennen, som gav politimanden lysekronen. Vennen, der altså også er politimand, er hovedtiltalt i sagen.

Kollegaen stjal ifølge anklagemyndigheden i perioden mellem 2013 og 2015 fem bordlamper og tre lysekroner fra Politigården. Den samlede vurdering lyder på cirka 310.000 kroner.

Den hæleritiltalte politimand mistænkte ikke, at der var noget lyssky ved lysekronen.

- Overhovedet ikke. Der var ingen tanker om, at der skulle være noget forkert, siger han.

Der ventes dom i sagen 7. september.

/ritzau/