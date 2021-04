Politipatrulje støder sammen med letbanen i Aarhus

Betjent måtte på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, i et sammenstød mellem patruljevogn og letbane.

En patruljevogn fra Østjyllands Politi kørte mandag eftermiddag sammen med letbanen i Aarhus.

Det oplyser politiet på Twitter.

Uheldet skete klokken 15.51 på Hjortholmvej.

Ingen er kommet alvorligt til skade, men en betjent blev kørt til skadestuen for at blive tjekket.

Aarhus Stiftstidende skriver, at patruljevognen var under udrykning, da uheldet skete. Det vil vagtchefen hos politiet hverken be- eller afkræfte.

- Jeg vil ikke udtale mig om uheldet på nuværende tidspunkt. Vi mangler stadig at afhøre flere vidner herunder de involverede politifolk, siger vagtchef Christian Riis.

Et øjenvidne fortæller til Aarhus Stiftstidende, at letbanetoget ramte ind i siden på patruljevognen, som blev skubbet til side.

Direktør hos Aarhus Letbane Michael Borre oplyser til avisen, at der efter uheldet ikke kører tog mellem Aarhus H-Universitetshospitalet ligesom Aarhus H-Lystrup gennem Risskov er indstillet.

Derimod køres der stadig mellem Aarhus H og Odder, Lystrup og Grenaa og Universitetshospitalet-Lystrup, skriver Aarhus Stiftstidende.

