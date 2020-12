Polske mænd anholdt ved grænsen med falske covid-attester

Retsmøde i Sønderborg med fem mænd, der blev anholdt ved grænsen mellem Tyskland og Danmark.

Fire polske statsborgere sigtes for at have brugt en falsk covid-attest, da de forsøgte at krydse grænsen ind i Danmark ved Frøslev.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, som også fortæller, at en femte polsk mand sigtes for at have forsynet de andre med de angiveligt falske papirer.

De fem blev anholdt tirsdag. I et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg onsdag vil en anklager kræve mændene varetægtsfængslet.

Mændene er sigtet for dokumentfalsk, og det skal ifølge politiet være sket under skærpende omstændigheder, fordi lovovertrædelsen har sammenhæng med sundhedskrisen.

Når det er tilfældet, kan straffen blive højere end normalt.

Tidligere i går har politiet ved grænsen flere gange opdaget, at udlændinge forsøgte at komme ind i Danmark på falske arbejdskontrakter.

I oktober blev tre mænd og en kvinde fra Rumænien idømt fængsel i 80 dage, og det er en fordobling i forhold den sædvanlige sanktion, har anklagemyndigheden oplyst.

Også rejsende fra Bulgarien, Ukraine og Polen er blevet afsløret med falske papirer, som skulle give dem et såkaldt anerkendelsesværdigt formål med at krydse grænsen ind i Danmark.

/ritzau/