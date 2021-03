Praktikant tiltalt for at være skyld i handicappet kvindes død

En ung pædagogstuderende var alene om at bade 20-årig kvinde. Vandet var for varmt, og kvinden døde i badet.

Når en 24-årig kvinde torsdag morgen tager plads på anklagebænken i Retten i Kolding vil anklageren have hende dømt for uagtsomt manddrab på en handicappet kvinde, der omkom i et bad med alt for varmt vand.

I sommeren 2019 var den 24-årige i lønnet praktik som pædagogstuderende på bostedet Bifrost i Vejle.

Først på aftenen den 19. juni skulle hun give Sofie Frydensbjerg Nielsen et bad. Men aftenen endte tragisk, da den 20-årig kvinde mistede livet i badet.

Ifølge anklageskriftet brugte den unge praktikant en termostat, selv om hun vidste, at den ikke fungerede korrekt.

Hun fyldte badekarret og hjalp Sofie Frydensbjerg Nielsen op i vandet, uden at sikre sig, at vandets temperatur var i orden. Desuden førte hun ikke tilstrækkeligt tilsyn med kvinden i badet, lyder anklagen.

Vandet i karret var alt for varmt. Sofie Frydensbjerg Nielsen, der på grund af sit handicap ikke havde noget sprog, kunne heller ikke selv komme ud at badekarret.

Den unge kvinde befandt sig i det varme vand i op mod tre kvarter, før hun blev fundet død. Ved obduktionen blev det konstateret, at hun havde fået andengradsforbrændinger i badet.

I månederne efter dødsfaldet fik bostedet Bifrost to gange tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det mundede ud i et påbud, som blev udstedt i maj 2020. Heraf fremgik det, at der var problemer med både medicinhåndtering, journalføring og de instruktioner, der var i forbindelse med badesituationer.

Godt en måned senere fulgte styrelsen op på tilsynet og vurderede, at forholdene nu var blevet bragt i orden.

Anklagemyndigheden kræver den 24-årige idømt en bøde for uagtsomt manddrab.

Hendes forsvarer, advokat Lars Dahl-Nielsen, oplyser, at hun vil frifindes. Han vil ikke kommentere sagen yderligere, før den kommer for retten.

Retten i Kolding ventes at afsige dom fredag.

/ritzau/