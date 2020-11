Pressede domstole har udsigt til endnu flere sager

Voldssag ligger stille i 20 måneder. Justitsminister Nick Hækkerup (S) er klar over dyster udvikling.

Selv om domstolene døjer med lange ventetider og ikke kan holde trit med antallet af nye straffesager, er der ikke lige om hjørnet udsigt til en stærk hjælpende hånd fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

I en udtalelse fra ministeren tirsdag hedder det, at han finder det "stærkt bekymrende, at domstolene gennem længere tid har været presset af lange sagsbehandlingstider og voksende sagsbunker".

Nick Hækkerup arbejder blandt andet på et lovforslag, "som skal effektivisere straffesagskæden, og jeg vil heller ikke afvise, at det kan blive relevant at tilføre domstolene yderligere ressourcer", fremgår det.

Retten i Glostrup er en af de hårdt pressede byretter. Rettens medarbejdere bladrer i kalenderen helt frem til marts 2022, før en civil sag, der varer én dag, eller en almindelig straffesag kan blive sat på programmet og få en afgørelse.

En advokat har fortalt Ritzau om en sag om simpel vold. Retten modtog anklageskriftet i april i år, men sagen, der blot vil vare en halv dag, kan først blive afgjort i december 2021.

I tirsdagens udtalelse forholder ministeren sig ikke til situationen i Glostrup.

En aktuel statistik fra Domstolsstyrelsen viser, at byretterne modtager flere straffesager, end man kan nå at afgøre. I styrelsen oplyser direktør Kristian Hertz, at man er i "dialog" med Justitsministeriet om mængden af sager og om ressourcer.

- Det er i sidste ende en politisk beslutning, hvilke ressourcer der stilles til rådighed for domstolene, skriver Kristian Hertz i en mail.

I udtalelsen fra justitsministeren er der ingen løfter om flere ressourcer.

Netop nu forhandler Nick Hækkerup og flere partier på Christiansborg om et nyt politiforlig, som vil betyde flere betjente og flere jurister i anklagemyndigheden.

Den manøvre vil betyde flere straffesager, som domstolene skal behandle, lyder det fra Karina Lorentzen Dehnhardt, der er retsordfører for SF.

- Derfor vil jeg rejse spørgsmålet i politiforhandlingerne, så sagsbunkerne ikke bare skubbes videre til dem, skriver hun i en mail.

/ritzau/