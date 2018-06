Professor om LTF-forbud: Anklagemyndigheden har en god sag

Der er stor sandsynlighed for, at banden Loyal to Familia ender med at blive opløst, mener Jørn Vestergaard.

Det lover godt for Rigsadvokaten, der vil have domstolene til at afgøre, om banden Loyal to Familia (LTF) kan forbydes.

Det mener professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

- Anklagemyndigheden har en rigtig god sag, som de har forberedt meget grundigt.

- Man har i månedsvis kørt sager mod enkelte medlemmer af banden og har fået dømt en lang stribe af dem, nogle af dem endda efter den særlige bandeparagraf, og man har gjort meget ud af at dokumentere, at de tiltalte har relation til LTF.

- Det vil man gøre gældende i opløsningssagen med henblik på at bevise, at der ikke bare er tale om enkeltmedlemmer, der begår kriminalitet uafhængigt af hinanden, siger han.

Politiet har gennemgået knap 10.000 siders materiale og domme mod medlemmerne af LTF. Derfor er Rigsadvokaten klar til at rejse sagen, der kan føre til, at banden bliver forbudt.

Sker det, vil det være første gang, en forening bliver forbudt i Danmark siden Anden Verdenskrig.

Ifølge Jørn Vestergaard er der stor sandsynlighed for, at LTF bliver opløst.

- Anklagemyndigheden har ikke lyst til at rejse sådan en sag, hvis der er udsigt til, at man taber den.

- Men man kan selvfølgelig ikke sige noget med sikkerhed - der har jo tidligere været stor tvivl og uenighed om, hvorvidt man efter Grundloven har mulighed for at få opløst en rockergruppe eller en bande som Loyal to Familia, siger han.

Foreninger kan forbydes foreløbigt ifølge grundloven. LTF skal høres i retten, og dette sker formentlig i august. Først derefter kan der nedlægges et midlertidigt forbud.

/ritzau/