Psykiater slipper for straffesag - efter fire års undersøgelser

Styrelsen for Patientsikkerhed klagede over anklagers beslutning om at droppe sag om overmedicinering.

Efter mere end fire års sagsbehandling hos politi og anklagemyndighed er en sag mod en sjællandsk psykiater blevet opgivet.

Han var sigtet for forsømmelse eller skødesløshed, fordi patienter angiveligt var blevet overmedicineret.

Men sagen er blevet opgivet med en begrundelse om, at en eventuel straf ville være ude af proportioner. Det oplyser Rigsadvokaten til Ritzau.

Afgørelsen henviser til en særlig bestemmelse i retsplejeloven. Den siger, at en sigtelse kan opgives, når "sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes idømt".

Først traf Statsadvokaten i København denne afgørelse. Styrelsen for Patientsikkerhed var dog ikke enig og klagede. Men Rigsadvokaten er nået frem til samme konklusion.

Det var tilbage i 2016, at Styrelsen for Patientsikkerhed gik til politiet med sagen.

I forbindelse med efterforskningen og den juridiske sagsbehandling besluttede Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i 2018 at sende spørgsmål til specialisterne i Retslægerådet.

Men her gik der mere end et år, før man var klar med en besvarelse. Også selv om den ifølge rådet havde fået prioritet som en sag af hastende karakter.

I vinter og foråret nåede spørgsmålet om en eventuel tiltale så frem til den øverste anklagemyndighed.

Det har tidligere været fremme, at psykiaterens kolleger var utrygge ved hans behandling og derfor gik til ledelsen. Derefter indledte Styrelsen for Patientsikkerhed en sag.

Fem patienter havde fået for høje doser medicin, og to af dem havde været i fare, vurderede styrelsen.

