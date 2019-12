Psykiatri og politi øger samarbejde efter fangeflugt

Tættere samarbejde mellem psykiatrien og politiet skal hindre nye fangeflugter.

Der var stor dramatik med både trusler og pistolskud, da bandemedlemmet Hemin Dilshad Saleh 19. november flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Lignende hændelser må ikke gentage sig. Derfor iværksætter justitsminister Nick Hækkerup (S) nu en række initiativer, som skal forbedre sikkerheden på psykiatriske afdelinger.

- Jeg er glad for, at der nu er enighed om en række tiltag om, hvordan vi på den korte bane kan skabe bedre sikkerhed for medarbejderne og de andre patienter på de retspsykiatriske afdelinger, siger han i en pressemeddelelse.

Initiativerne er i første omgang på kort sigt. En samlet handlingsplan, som myndighederne er ved at udvikle, skal på længere sigt komme fangeflugter til livs.

Planen om de tre tiltag er aftalt mellem de fem regioner, Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen.

Initiativerne går blandt andet på tættere samarbejde mellem psykiatrien og politiet. Det gælder eksempelvis "grundig drøftelse" af sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med indlæggelser af bandemedlemmer.

Derudover skal der også være tæt dialog mellem psykiatrien og anklagemyndigheden.

Det skal sikre, at et bandemedlems tid i psykiatrien begrænses, når der er mulighed for det.

