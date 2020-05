Psykiatriansat fængslet for at beføle medicineret pige

En mand, der var ansat i psykiatrien, er fængslet for anden seksuel omgang end samleje med tvangsindlagt pige.

En mand, der var ansat ved børne- og ungdomspsykiatrien, er blevet varetægtsfængslet for at have blufærdighedskrænket en pige.

Det oplyser Annette Ahm, der torsdag mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret ved Retten i Roskilde.

Den 41-årige mand er sigtet for en decembernat i 2019 at have haft anden seksuel omgang end samleje med en 14-årig pige, der var medicineret og tvangsindlagt.

Hun var derfor ude af stand til at gøre modstand, da han både berørte hendes kønsdele, tog hende på brysterne og kyssede hende på maven, lårene og uden på bukserne. Det fremgår af sigtelsen mod manden.

Det er ikke det eneste overgreb, han anklages for. Han er også sigtet for fra december 2011 til december 2012 at have haft anden seksuel omgang end samleje med en skoledreng.

Manden var ansat på skolen og skulle have udført og fået oralsex af drengen, der er født i 2004.

Den 41-årige har i grundlovsforhøret nægtet sig skyldig i begge anklager. Dommeren valgte dog, at han skal sidde varetægtsfængslet i sagen foreløbigt indtil 25. juni.

/ritzau/