Psykisk handicappet appellerer fængsling for stenkast

Dommer i Randers fastholder varetægtsfængsling af 17-årig efter stenkast i Hadsten.

En pige på 17 år vil appellere en afgørelse om varetægtsfængsling for stenkast mod biler til Vestre Landsret.

Det oplyser anklager Lene Zebis fra Østjyllands Politi tirsdag efter et retsmøde i Randers med pigen.

Hun sigtes af politiet for i to tilfælde at have udsat tilfældige bilister for alvorlig fare.

Det skal være sket, da hun i sidste uge kastede sten fra en vejbro i Hadsten.

Flere trafikanter har fortalt politiet om stenkast fra en bro på Skovvej og ned på den større Randersvej.

Efter anholdelsen forleden var pigen ikke i stand til selv at være til stede ved et grundlovsforhør i Retten i Randers. Hun lider af et psykisk handicap, har politiet oplyst.

Tirsdag var hun i stand til at være til stede i retten, hvor dommeren dog lukkede dørene, oplyser anklager Lene Zebis.

Dommeren har fastholdt afgørelsen om varetægtsfængsling frem til 16. november, og det er denne kendelse, som pigens advokat vil kære til landsretten.

Hun skal dog ikke opholde sig i en arrest. I stedet placeres hun på en sikret institution.

/ritzau/