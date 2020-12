Psykolog forsvundet - ægtefælle sigtet for drab

I slutningen af oktober forsvandt 43-årige Maria From Jakobsen fra Frederikssund. Hendes mand sigtes for drab.

Retten i Hillerød har ophævet navneforbuddet i en usædvanlig sag fra Frederikssund, hvor en 44-årig mand er sigtet og fængslet for at have dræbt den forsvundne Maria From Jakobsen.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den sigtede er kvindens mand. Han er præst.

Pressen har hidtil været afskåret fra at oplyse detaljer om den sigtede 44-årige på grund af navneforbuddet i sagen.

Drabssagen er usædvanlig, fordi kvindens lig ikke er fundet.

Politiet udsendte i slutningen af oktober en efterlysning, da Maria From Jakobsen angiveligt havde forladt sin families hjem i Frederikssund i nedtrykt sindstilstand.

Men senere fik politiet mistanke om, at psykologens mand stod bag hendes forsvinden, og at der var sket en forbrydelse.

Tre uger efter Maria From Jakobsens forsvinden blev hendes ægtefælle derfor anholdt, fængslet og sigtet for drab.

I den forbindelse blev han beskyttet af et navneforbud.

Efter retsmødet, der foregik for lukkede døre, fik flere medier fat i oplysninger fra retsbogen. Heraf fremgik det, at politiet havde fundet store mængder kaustisk soda og saltsyre hos manden.

Derudover havde han angiveligt søgt på nettet om havdybde, olietønder, selvmord og forsvinden.

Ifølge Ekstra Bladet nægtede manden at udtale sig under retsmødet og henviste til sin tavshedspligt som præst.

Den forsvundne kvinde og den drabssigtede har fire børn.

Navneforbuddet i sagen er blevet ophævet efter anmodning fra anklagemyndigheden. Mandens forsvarer har kæret afgørelsen til Østre Landsret, men forgæves, skriver Ekstra Bladet.

Den 44-årige mand nægter sig skyldig. Han har været fængslet siden 16. november. Fængslingen blev tidligere i december forlænget indtil foreløbig 11. januar.

Samtidig fortsætter politiets søgning efter Maria From Jakobsens lig. Foruden familiens hjem på Nialsvej i Frederikssund har politiets teknikere finkæmmet et sommerhus i Nykøbing Sjælland for spor.

Dertil kommer eftersøgninger i flere naturområder på Sjælland.

/ritzau/