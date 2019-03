Råb og tatovering kan føre til fængselsstraf

Bandemedlem risikerer forbud mod at opholde sig i Fredericia, Køge, Nivå, Hillerød og Nørrebro i København.

Når borgere går rundt med for meget tøj og udstyr på, vil politiet nogle gange gribe ind. Et tildækket ansigt kan give en bøde.

Men også når en kropsdel vises frem for andre og ikke skjules, skrider myndighederne i visse tilfælde ind.

I den kommende uge skal Københavns Byret således vurdere en episode fra Vestre Fængsel, hvor en indsat gik rundt uden at dække sit højre knæ til.

Manden er knyttet til banden Loyal To Familia. Den 4. september sidste år blev banden foreløbig forbudt af Københavns Politi. I de følgende dage forsøgte manden bag fængsels mure imidlertid at holde liv i banden, hedder det i et anklageskrift.

To dage efter forbuddet var den 25-årige på gårdtur sammen med andre varetægtsfængslede. Han råbte "LTF forever - forever LTF". Dette er en parole, som bruges af Loyal To Familia, og dermed blev straffeloven overtrådt, påstås det.

Samme mand har en tatovering på højre knæ. Den viser et symbol for LTF. Fængselsbetjentene forlangte, at han dækkede knæet til, men han nægtede. Og dermed brød han igen loven, hævdes det.

Begge handlinger var et forsøg på at videreføre banden, påstår anklagemyndigheden, som i et retsmøde på torsdag vil kræve den 25-årige idømt fængsel.

Oveni risikerer han at få et forbud mod at opholde sig flere steder i kongeriget. Det gælder bestemte områder i Fredericia, Køge, Hillerød, Nivå og Nørrebro i København, hvor LTF har holdt til.

Det historiske forbud mod LTF har også ført til andre straffesager, hvor medlemmer anklages for at vise bandens symboler.

I Københavns Byret blev en 35-årig mand tidligere i marts idømt ubetinget fængsel i 40 dage. Årsagen var, at han en sen aften på Blågårds Plads i København gik rundt med en sort kasket med et hvidt F. Dette er et kendetegn for banden, fastslog retten.

Desuden er Retten i Helsingør ved at tage stilling til, om tre mænd i Nivå Centeret brugte "karakteristiske håndtegn" for LTF og var iført tøj med kendetegnet F.

For tiden er politiets forbud til bedømmelse i en omfattende retssag.

Spørgsmålet er, om forbuddet stemmer med grundlovens betingelser, og om LTF overhovedet er en forening. Her er det kommet frem, at LTF er svundet ind. For tiden har politiet registreret cirka 100 som tilknyttet banden. På et tidspunkt var der 260 medlemmer.

/ritzau/