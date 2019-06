Ræv bider dreng og mand på campingplads

I pinsen blev to personer bidt af en ræv på en campingplads ved Esbjerg. Tirsdag aften blev den skudt.

I pinsen blev to gæster på Esbjerg Camping bidt af en ræv. De usædvanlige angreb var et chok for campisterne og pladsens ejer.

Det oplyser TV Syd.

- Natten til lørdag klokken fire blev en 11-årig dreng angrebet af en ræv. Jeg blev dybt chokeret, for det har vi aldrig prøvet før.

- Natten til mandag, også omkring klokken fire, ringede en mandlig campist til mig og sagde, at han var blevet nappet af en ræv i sit telt, fortæller Lars Bendixen, som ejer Esbjerg Camping, til TV Syd.

Mandag fik han for en sikkerheds skyld alle gæsterne til at flytte fra deres telte og over i campingpladsens hytter. Sent tirsdag kom der så en jæger, som fik Naturstyrelsens tilladelse til at dræbe den aggressive ræv.

- Det lykkedes kort før midnat. Ræven kom løbende med en pose boller i munden, og så blev den skudt. Det er dejligt, at den er død, siger Lars Bendixen til TV Syd.

Det var reguleringsjæger Anders Pedersen, som skød ræven. Han er ikke i tvivl om, at det var en syg ræv.

- Ræven var ikke bange for mennesker, lys eller larm. Det er ulogisk. Jeg har aldrig nogensinde hørt om noget lignende. Den må have haft skab, hvalpesyge eller måske rabies. Der er ingen tvivl om, at den var syg, fortæller han til TV Syd.

Nu undersøger Naturstyrelsens dyrlæger, om ræven havde rabies. Der går nogle dage, før der er svar på prøverne.

/ritzau/