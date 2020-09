Rapport: Hvert femte voldsoffer er psykisk handicappet

Retsordfører kalder rapport for "rystende læsning" og efterlyser mere støtte til handicappede i retssystemet.

Personer med psykiske handicap er stærkt overrepræsenteret som ofre i voldsstatistikken.

Det konkluderer Institut for Menneskerettigheder i en ny rapport.

Instituttet har set på anmeldelserne om vold og seksualforbrydelser. Det viser sig, at hver femte anmeldelse i 2017 omhandlede ofre med psykiske handicap.

Det svarer til, at næsten 4000 personer med psykiske handicap var i kontakt med det danske retssystem efter at have anmeldt en voldsforbrydelse.

Ifølge instituttet er der tale om personer med eksempelvis angst, skizofreni, adhd, autisme eller en anden form for udviklingsforstyrrelse.

Problemet er ifølge Institut for Menneskerettigheder, at ikke alle får den støtte i forløbet, som de har brug for.

- De her ofre mangler den nødvendige støtte og vejledning, når de involveres i straffesager.

- Det er i forvejen svært for alle at forstå og navigere i en straffeproces, men for et offer med et kognitivt eller psykisk handicap er det endnu sværere.

- Det er ikke rimeligt, siger chefkonsulent Nikolaj Nielsen i en pressemeddelelse.

Ofre i volds- og seksualforbrydelser kan få beskikket en bistandsadvokat.

Men beskikkelsen ophører, når der er faldet dom.

Og det er ifølge rapporten en af årsagerne til, at ikke alle ofrene efterfølgende får den erstatning, de har krav på.

100 sager fra Erstatningsnævnet er gennemgået, og det har vist sig, at ofrene i 18 af dem i princippet er berettiget til mere erstatning, end hvad der er søgt om og tilkendt.

På den baggrund anbefaler instituttet, at der bliver mulighed for at forlænge beskikkelse af en bistandsadvokat, og at bistanden til handicappede i retssystemet generelt øges.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, kalder rapporten for "rystende læsning".

- Rapporten viser jo sort på hvidt, at er du et voldsoffer med et handicap, så kan du bare sejle i din egen sø. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger hun i en kommentar.

Retsordføreren vil nu tage sagen op over for justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Retsplejeloven skal ændres, så offeret får en ret til en individuel vurdering af deres støttebehov i forbindelse med retssagen, siger Karina Lorentzen.

