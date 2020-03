Rapport: Tilliden til politiet er størst i udsatte områder

I særligt udsatte områder er der stor tillid til politiet, men trygheden er lav i forhold til andre steder.

Det går fremad med tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder- også kaldet SUB-områder.

Faktisk var tilliden i 2019 størst i disse områder sammenlignet med resten af landet. Det er første gang i undersøgelsens syvårige historie, at resultaterne har peget i denne retning.

Det viser Politiets Tryghedsundersøgelse 2019, der måler borgernes tryghed og tillid til politiet.

Undersøgelsen viser, at sidste år havde næsten 85 procent af borgerne fra de særligt udsatte område tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det. På landsplan er det 82,6 procent, som har tillid til politiet.

- Det er områder, vi har prioriteret, og det er selvfølgelig positivt, hvis den indsats har båret frugt. Det gode samarbejde med de lokale aktører er helt essentielt, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Til gengæld viser resultaterne fra undersøgelsen noget andet, hvis man sammenligner, hvor trygge borgerne fra de udsatte boligområder er i forhold til resten af Danmark.

Det er nemlig 70,9 procent af borgerne fra de udsatte områder, som føler sig trygge. På landsplan er det 85,6 procent, som føler tryghed i deres nabolag.

På landsplan er det altså næsten en femtedel mere, som føler, at de kan være trygge, sammenlignet med de særlig udsatte boligområder.

Dog viser undersøgelsen også, at trygheden i de såkaldte SUB-områder er steget fra 2018 til 2019.

For i 2018 var tallet på 68,4 procent - altså cirka to procentpoint mindre end i 2019.

- Trygheden er på vej opad, og det glæder mig. Den er ikke på niveau med den øvrige del af landet endnu og det understreger blot, at vi skal holde ved og fortsat prioritere at være til stede nært og lokalt, siger Thorkild Fogdei en pressemeddelelse.

/ritzau/