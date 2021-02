Rasmus Paludan isoleret - modtog mulig giftpakke

Rasmus Paludan har mandag modtaget en mistænkelig pakke. Der er mistanke om, at den indeholder gift.

Partistifter Rasmus Paludan har modtaget og åbnet en pakke, som er mistænkt for at indeholde gift. Det bekræfter han over for TV Midtvest og Ritzau.

Rasmus Paludan er på grund af situationen isoleret med sine livvagter på adressen i Rødkærsbro, hvor han modtog pakken.

På Facebook bekræfter Stram Kurs-stifteren oplysningerne.

- Pakke med mulige giftstoffer modtaget af mig i Vestjylland. HazMat team på vej. Håber ikke, jeg får symptomer.

HazMat er en forkortelse for "hazardous materials", altså farlige stoffer, og blandt andet Beredskabsstyrelsen råder over specialister med specialudstyr til at håndtere dette.

Ved Retten i Aarhus verserer i øjeblikket en retssag, hvor to mænd er tiltalt for drabsforsøg mod Rasmus Paludan. En af mændene blev skudt af politiet, da han ved et Stram Kurs-møde i Aarhus med en kniv brød politiafspærringen løb frem mod Paludan

/ritzau/