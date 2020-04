Redegørelse: Rigspolitiet handlede for sent på ulovlige teledata

Politiet skulle tidligere have gjort teleskab opmærksom på den systematiske udlevering af teledata.

Der gik "for lang tid", før Rigspolitiet gjorde teleselskabet Telenor opmærksom på, at det fejlagtigt havde udleveret teleoplysninger til politiet uden de nødvendige retskendelser.

Det fremgår af en redegørelse, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Ifølge rigspolitichef Thorkild Fogde har politiet et ansvar for at reagere, når de ved en fejl modtager oplysninger, som det var tilfældet.

- Ansvaret skærpes, når der er tale om oplysninger, som politiet almindeligvis kun har adgang til med retskendelse, siger han i en pressemeddelelse.

- Der gik for længe, før vi orienterede teleselskabet om, at de fejlagtigt havde udleveret oplysninger til politiet. Og det skal jeg beklage, siger Thorkild Fogde.

/ritzau/