Redningsaktion i gang - mand i synkende båd forsvundet

En sejler var ved at synke ved Samsø. Forsvaret leder efter ham til havs og i luften.

En større redningsaktion er onsdag i gang, efter at Forsvarets Operationscenter klokken 02.30 modtog et alarmopkald fra en sejler, der var ved at synke øst for Samsø.

Det fortæller vagthavende officer Klaus Thing Rasmussen.

- På den baggrund starter vi selvfølgelig en eftersøgning op. Vi har ikke fundet manden eller båden endnu, så vi ligger og søger med fire enheder på havet samt helikoptere.

Manden var alene på båden. Det er uvist, hvad der har fået båden til synke.

- Vejrforholdene lige nu ser egentlig udmærket ud. Der er vestenvind, så vi kigger mod øst. Og det er jo lyst, hvilket gør en stor forskel for os. Så slipper vi for at skulle bruge infrarøde kameraer, fortæller Klaus Thing Rasmussen kort før klokken ni.

- Vi fortsætter med sejlende og flyvende ressourcer, tilføjer han.

