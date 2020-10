Redningsaktion i gang: Tre om bord på synkende båd

Helikopter og redningsskib er sendt ud til tre personer, der er om bord på en motorbåd, som er ved at synke.

En motorbåd er tirsdag ved at synke ud for København. Båden befinder sig ved vindmøllerne ud for Københavns havn, oplyser Hovedstadens Beredskab og Forsvaret.

Der skulle være tre personer om bord på båden, og ifølge de meldinger, som myndighederne har modtaget, er de alle iført redningsvest.

Forsvaret oplyser, at en redningshelikopter og et redningsskib er sendt de skibbrudne til undsætning.

/ritzau/