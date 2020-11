Redningsfolk kaldt ud til færdselsuheld nær Sæby

En personbil har ifølge politiet ramt en lastbil nær Sæby. Redningsfolk og politi er på stedet.

En personbil og en lastbil har været involveret i et alvorligt færdselsuheld nær Sæby i Vendsyssel.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter fredag morgen.

- Personbil har ramt en lastbil. Politi og redning er på stedet, skriver Nordjyllands Politi.

Politiet oplyser ikke nærmere om, hvorvidt de involverede er kommet til skade.

Uheldet er sket på Hjørringvej cirka to kilometer vest for Thorshøj, som ligger omkring 15 kilometer vest for Sæby.

Hjørringvej er spærret i begge retninger.

/ritzau/