Redningshelikopter finder savnet fritidsfisker i vandet

En 68-årig mand, der torsdag morgen tog ud for at fiske ud for Odsherred, er fløjet til Rigshospitalet.

En redningshelikopter har torsdag eftermiddag fundet en 68-årig fritidsfisker i vandet i Nyrup Bugt ved Odsherred og fløjet ham til Rigshospitalet.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden tog ud for at fiske klokken 07.15 torsdag morgen, men da han ikke kom hjem til aftalt tid, blev en større eftersøgning sat i værk.

Flere både og en redningshelikopter deltog, og efter kort tid blev mandens båd fundet drivende ud for Rørvig.

Kort før klokken 15 fandt redningshelikopteren den 68-årige i vandet.

- Han er med redningshelikopteren fløjet til Rigshospitalet, men jeg kender ikke noget nærmere til hans tilstand, siger politiets vagtchef Boye Rasmussen.

Mandens pårørende er blevet underrettet.

