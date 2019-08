Region i kovending: Afviser fejl i tvangsfiksering

Direktør har tidligere erkendt, at det var en fejl at bæltefiksere patient. Alligevel vil region frikendes.

Da en mand i februar blev overført fra en psykiatrisk afdeling i Aalborg til Sikringen i Slagelse, der huser landets farligste patienter, blev han mødt af en bæltefiksering.

I alt var han fikseret i fire dage, hvor der gradvist blev løsnet for remmene om hans mave, ben og hænder. Forud for ankomsten var han fikseret i et år i Aalborg. En fiksering, der siden er blevet stemplet som ulovlig af Patientklagenævnet.

Derfor kræver manden erstatning af Region Sjælland for den fortsatte fiksering. Og selv om regionen tidligere i pressen har sagt, at det var en fejl at bæltefiksere manden ved ankomsten til den psykiatriske afdeling i Slagelse, vil regionen frifindes og afviser at betale erstatning.

Det oplyser regionens advokat tirsdag.

- Regionen påstår, at tvangsfikseringen var lovlig. Den skete for at forhindre skade på patient eller andre, lyder det.

Sagen bliver behandlet af Retten i Næstved, men retsmødet finder sted i et lokale på Sikringen, hvor manden fortsat er anbragt.

Bygningen er hjem for de 30 mest farlige kriminelle i Danmark. Sikkerhedsniveauet er derfor højere end ved almindelige retssager.

Der må eksempelvis ikke medbringes computere, mobiltelefoner eller penge i lokalet.

Manden, der er i 30'erne, kræver en erstatning på 30.000 kroner. Han er selv til stede ved en del af retsmødet. Han har kortklippet mørkt hår, fuldskæg og er iført en lyseblå T-shirt, grå joggingbukser og har bare fødder i klipklappere.

Han sidder på en hvid stol ved et hvidt bord, der er skruet fast til gulvet. Bag ham sidder tre ansatte fra Sikringen, mens yderligere to medarbejdere sidder på en række bagved. Alle er iført de lyseblå T-shirts.

Ved sin side har manden sin bror, der fungerer som bistandsværge. De fortæller begge, at han hverken var udadreagerende eller truende, da han ankom til Sikringen. Tværtimod var han samarbejdsvillig.

- Han havde glædet sig til at blive overflyttet og kigget på billeder fra Sikringen i flere måneder. Det var voldsomt for ham at være fikseret i månedsvis i Aalborg, og så bliver han mødt af en fiksering i Slagelse. Men hvordan kan en mand uden muskler være farlig, spørger broren.

Den lange fiksering i Aalborg betød, at manden knap kunne gå eller stå. Siden har han dog fået trænet sin krop op og kan igen bevæge sig stabilt rundt.

Hans advokat, Tobias Stadarfeld Jensen, undrer sig over regionens kovending og argumenterer for, at der ikke var belæg for tvangsfiksering ved ankomsten.

- Fire døgn er en ekstremt langvarig fiksering. Så kan man klappe sig selv på skulderen over, at man kun har brugt fire dage efter månedsvis fiksering. Men man kan ikke godtgøre, at han udgjorde en umiddelbar fare, siger han.

Afgørelsen i sagen ventes at komme tirsdag 3. september.

/ritzau/