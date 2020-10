Rejsende fra Tyrkiet afsløret med råopium

60-årig mand nægter sig skyldig og vil gerne svare på spørgsmål i Københavns Byret.

Toldere og politi har afsløret en kuffert med ti kilo råopium i Københavns Lufthavn i Kastrup, og søndag er kuffertens ejermand blevet varetægtsfængslet ved et retsmøde i Københavns Byret.

Manden, der er 60 år, kom med fly fra Tyrkiet, skriver Ekstra Bladet.

Den rejsende nægtede sig skyldig. Men han ville i retsmødet gerne forklare sig, kom det frem, inden dørene dog blev lukket af hensyn til politiets fortsatte opklaringsarbejde.

Råopium er udvundet af opiumsvalmuers saft og hører til i gruppen opiater ligesom for eksempel heroin.

Hos politiet er større sager om smugleri og besiddelse af råopium forholdsvis sjældne. Straffen er ikke til at kimse ad. For eksempel blev en mand for en del år siden idømt fængsel i tre år for fire kilo.

