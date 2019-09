Rekordmange anmeldelser om børneporno i private fildrev

Red Barnet fik sidste år 38 anmeldelser om overgrebsmateriale på filservere. I 2019 har de indtil nu fået 501.

Red Barnet ser en markant stigning i antal anmeldelser om børneporno i private fildrev som eksempelvis Dropbox.

Det skriver Berlingske.

I 2018 fik Red Barnet 38 anmeldelser om overgrebsmateriale på filservere. I 2019 har de indtil nu fået 501. Det er rekordmange.

På et fildrev kan være en samling af filer, som brugere kan gives adgang til.

Red Barnet formoder ifølge avisen, at anmeldelserne stammer fra Danmark. Stigningen kan ifølge Red Barnet skyldes en oplysningskampagne, som har gjort flere opmærksomme på muligheden for at anmelde.

Psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen fortæller, at anmeldelserne primært dækker over to typer billedsamlinger.

En type er professionelt producerede billedserier med op mod 100 billeder af det samme barn.

En anden type er samlinger med fotos af mange forskellige børn og kan ifølge Kuno Sørensen tilhøre en privatperson, der har samlet billeder ind og byttet sig til billeder med andre pædofile.

Børnene i samlingerne er typisk 8 til 12 år.

Næsten alle filserverne er i udlandet, men Red Barnet ved ikke, om de er oprettet af danskere eller folk i udlandet.

Når billeder er i Dropbox, er de ikke i Danmark, men derimod på en server i udlandet, fortæller Kuno Sørensen.

/ritzau/