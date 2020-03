Rektor sender elever til Italien - politianmelder trussel

Rektor på Nørresundby Gymnasium har besluttet at sende elever til Italien trods udbrud af coronavirus.

Selv om Italien er særligt hårdt ramt af det aktuelle udbrud af coronavirus, har Nørresundby Gymnasium valgt at sende elever på studietur i Italien.

Og det har faldet flere for brystet. Det skriver Nordjyske.

Rektor Søren Hindsholm har i den forbindelse modtaget en del henvendelser - og en enkelt har ført til politianmeldelse.

Ifølge Nordjyske er rektoren blevet truet af en person, som kontaktede ham over telefonen. Vedkommende sluttede samtalen med at sige, at "når dine elever kommer syge hjem, så ved vi, hvem du er, og hvor du er".

- Et medlem af vores bestyrelse har også modtaget et lignende opkald, og vi formoder, at det er den samme person, der har stået bag opkaldene.

- Jeg har derfor valgt, efter en drøftelse med bestyrelsesmedlemmet og vores formand, at give sagen videre til politiet, siger Søren Hindsholm til Nordjyske.

Udenrigsministeriet advarer danskere mod at rejse til flere områder i det nordlige Italien. Eleverne fra Nørresundby skal imidlertid ikke til Norditalien. Deres studietur går til hovedstaden Rom.

Foruden telefonopkald har rektoren modtaget både mails og breve fra personer, der er utilfredse med, at gymnasiet sender elever til Italien.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Nørresundby Gymnasium lægger vægt på, at Rom ikke er et særligt risikoområde.

