Retsmediciner overså drab på ældre mand ved ligsyn

I første omgang overså en retsmediciner, at en ældre mand var blevet kværket til døde.

Ved et ligsyn af den 80-årige Peter Jensen Olsen overså en læge på Retsmedicinsk Institut i marts 2019, at der var tale om et drab. Det er blevet dokumenteret onsdag i Københavns Byret.

En senere obduktion af Olsens lig viste, at dødsårsagen antageligt var "kvælning ved kværkning". Men det var tilfældigheder, der førte til, at den obduktion overhovedet fandt sted.

Peter Jensen Olsen er et af tre ofre, som anklagemyndigheden mener er blevet dræbt af samme gerningsmand i februar og marts i fjor. Drabene skete i bebyggelsen på Vangehusvej 1 på Østerbro i København.

Her havde de ældre lejligheder. Det samme havde den formodede seriemorders mor.

Indtil nu har retssagen drejet sig om den 81-årige Inez Hasselblad, som blev fundet død 8. marts 2019. I første omgang vurderede politiet, at hun var faldet og havde slået hovedet. Ingen forbrydelse.

Men Hasselblads datter undrede sig over et manglende dankort og andre ting, og hun fik politiet til at indlede en efterforskning, som allerede dagen efter førte til anholdelsen af den formodede gerningsmand.

Mindre end en uge før Hasselblads død blev Peter Jensen Olsen fundet død. Senioranklager Søren Harbo fortæller onsdag i Københavns Byret, at politiet var på stedet og vurderede, at der ikke var sket noget kriminelt.

Olsens lig blev efterfølgende bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor der blev foretaget ligsyn. Og her var der ingen alarmklokker, der ringede hos den læge, som foretog det.

"Dødsmåde: naturlig død", stod der i erklæringen. Retsmedicineren vurderede, at der ikke var grundlag for at iværksætte en obduktion.

Men 10. marts nåede sagen om Inez Hasselblad offentlighedens kendskab, da den mistænkte mand blev stillet for en dommer og varetægtsfængslet. En pårørende til Peter Jensen Olsen henvendte sig til Københavns Politi.

Her besluttede efterforskningslederen i lyset af Inez Hasselblads død, at der skulle foretages obduktionen af Peter Jensen Olsens lig. Det blev der, og resultatet var noget ganske andet, end hvad ligsynet havde konkluderet: "kvælning ved kværkning."

Kværkning er betegnelsen for, at gerningsmanden med sine hænder om offerets hals blokerer luftvejene, så offeret til sidst kvæles og dør.

Efter at politiet fandt ud af, at der var sket en forbrydelse, blev gerningsstedet finkæmmet.

Her fandt man blandt andet et fingeraftryk på en låsevrider, og det matchede fingeraftrykket fra den mand, som allerede var anholdt i sagen om drabet på Inez Hasselblad.

Den tiltalte er anklaget for et tredje drab også.

Det skulle være sket en måneds tid inden drabet på Peter Jensen Olsen. Først senere i retssagen vil senioranklager Søren Harbo fremlægge detaljerne om efterforskningen af den del af sagen.

Der ventes at falde dom sidst i april eller til maj.

/ritzau/