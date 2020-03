Retsmøde mod Britta Nielsens børn holdes trods corona-alarm

Byret skærer ned på antallet af tilhørerpladser og gennemfører retsmøde mod Britta Nielsens børn.

Over hele landet aflyser domstolene planlagte retsmøder i både civile sager og straffesager. Også i Retten i Glostrup er der aflysninger på grund af coronavirus. Dog vil man afvikle et planlagt retsmøde i den kommende uge i en højt profileret sag.

Det drejer sig om sagen mod den svindeldømte Britta Nielsens børn, som er anklaget for at have begået hæleri ved at besidde penge, som deres mor havde taget fra kassen i Socialstyrelsen.

Retten i Glostrup oplyser, at retsmødet 17. marts bliver gennemført, selv om retten som udgangspunkt lukker ned for alle planlagte retsmøder frem til foreløbig 27. marts.

Retten skriver på sin hjemmeside, at tilhørerpladserne vil være stærkt reduceret, og de fleste af de tilgængelige pladser vil være forbeholdt journalister.

Dermed vælger Retten i Glostrup en mere lempelig tilgang end Retten i Hillerød, som torsdag morgen meldte ud, at selv pressen ville være forment adgang til de få retsmøder, som vil blive afholdt.

Det er direkte i strid med retsplejelovens paragraf 28 a. Og i Hillerød har retspræsident Betina Heldmann over for Ritzau erkendt, at retten ikke har lovhjemmel til at lave den restriktion.

Hun siger, at der er tale om en nødssituation.

Danmarks Domstole har på sin hjemmeside meldt ud, at landets retter vil overgå til et nødberedskab. Hvordan det bliver effektueret lokalt, er op til hver enkelt ret.

Retsmøder i igangværende retssager både civile sager og straffesager udsættes. Det samme gælder fogedsager, bortset fra de mest hastende. Også dødsboskiftesager og notarialforretninger sættes på pause.

Grundlovsforhør og forlængelse af varetægtsfængslinger bliver afviklet. Retterne vil også afsige kendelser om indgreb - det kan for eksempel være sager, hvor politiet ønsker at aflytte eller ransage.

Andre typer af sager, som også er nødvendige at gennemføre, vil blive afviklet.

Retten i Glostrup oplyser, at selv om retsmødet 17. marts vil blive gennemført, så aflyses fire retsmøder i perioden 23.-27. marts. De senere retsmøders skæbne er der endnu ikke taget stilling til.

