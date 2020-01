Retspræsident: Kriminelle kan for let få deres sager udskudt

Det er et problem for retssikkerheden, at tiltalte udskyder sager ved at blive væk, mener retspræsident.

Kriminelle har alt for let ved at få deres sager udskudt, mener retspræsident Christian Lundblad ved Byretten på Frederiksberg. Flere andre retskredse genkender problemet.

Det skriver Berlingske.

Christian Lundblad oplever hver dag, at retsmøder i Byretten på Frederiksberg bliver udskudt, fordi tiltalte ikke møder op.

- En tiltalt, som ikke er varetægtsfængslet, kan i realiteten selv bestemme, om vedkommende vil have sin sag afgjort eller ej, siger han til avisen.

Systemet fungerer således ikke efter hensigten, mener retspræsidenten.

- Domstolene - og gerne i dialog med politikerne - bør finde ud af, hvordan vi undgår de mange aflyste møder, lyder hans opfordring i Berlingske.

Problemet medfører flere negative konsekvenser, mener han. Blandt andet svækkes retssikkerheden, fordi sagsbehandlingstiden bliver længere.

Derudover bliver beviserne vanskeligere at føre, fordi tiden kan udviske vidners hukommelse. Og så skaber det logistiske udfordringer for domstolene.

Berlingske har talt med flere andre retskredse, som genkender problemet i forskellige grader.

Søren Axelsen, der er retspræsident ved Københavns Byret, oplever, at aflyste og udsatte retsmøder er et benspænd i hverdagen.

Mindre udpræget er problemet ved Retten i Lyngby, fortæller retspræsident Elisabeth Michelsen.

Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at antallet af sager hober sig op ved byretterne, mens sagsbehandlingstiderne bliver længere og længere.

Mikael Sjöberg, der er formand for Dommerforeningen, siger til Berlingske, at aflyste møder er et problem for domstolene.

Men han mener kun, at udeblivelserne er en mindre del af årsagen til den stigende sagsbehandlingstid.

Samtidig påpeger han, at der er gennemført en række initiativer, som skal have reduceret problemet. Eksempelvis at retten kan dømme op til seks måneders fængsel, hvis en tiltalt udebliver.

/ritzau/