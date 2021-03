Retssag i Holbæk: Ny voldtægtslov muligvis i spil for første gang

En 26-årig mand er torsdag anklaget for voldtægt i sag, hvor ny samtykkelov kan komme i spil.

En 26-årig mand sidder torsdag tiltalt ved Retten i Holbæk. Han er anklaget for voldtægt af en 20-årig kvinde. Det skulle være foregået ved en privat fest i Hørve på Vestsjælland 10. januar, lyder det i anklageskriftet. Manden nægter.

Ifølge anklageskriftet skulle den 26-årige have haft samleje med kvinden, som var svært påvirket af alkohol.

Sagen er den første, hvor den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse muligvis bliver et tema. Bestemmelsen trådte i kraft ved årsskiftet og gør, at samleje og andre seksuelle forhold uden samtykke er at regne for voldtægt.

Ifølge anklageskriftet har den berusede kvinde ikke givet samtykke.

Hvorvidt lovændringen bliver relevant for rettens bedømmelse af sagen, vil først blive klart, når anklager og forsvarer i næste uge skal procedere - altså når selve bevisførelsen er overstået.

Senioranklager Louise Hansen siger torsdag i retten, at hun ikke vil gå ind i det spørgsmål på forhånd.

Men man skal være opmærksom på, at voldtægtsbestemmelsen er blevet ændret. Det betyder, at der skal føres bevis for, at der ikke har foreligget samtykke, lyder det fra anklageren.

Forsvarsadvokat Lise Holten afviser, at sagen er relevant i forhold til den nye lovændring. I hendes øjne ville anklagemyndighedens påstand også være omfattet af den tidligere voldtægtsbestemmelse.

Tidligere dækkede betegnelsen "voldtægt" juridisk set over, at en person tiltvang sig samleje i form af for eksempel vold eller trusler. Eller hvis man opnåede samleje med en, som var ude af stand til at sige fra, for eksempel på grund af fuldskab.

Men i efteråret vedtog Folketinget den nye bestemmelse, som er baseret på samtykke.

- Det er tid til at sikre, at retten til seksuel selvbestemmelse

bliver omdrejningspunktet for, hvornår der er tale om voldtægt, lød det i Justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget.

- Vi skal som samfund yde voldtægtsofre den retsbeskyttelse, de har krav på, stod der videre.

I lovforslaget stod der også, at man forventede, at flere ville blive dømt efter den nye bestemmelse.

I straffesager ligger bevisbyrden på anklagemyndighedens skuldre. Det er altså ikke op til den tiltalte at bevise, at kvinden gav samtykke. Anklagemyndigheden skal bevise, at hun ikke gjorde.

Den 26-årige mand forklarer torsdag i retten, at han havde været til en mindre fest. Til festen var to søstre, den ældste boede i nærheden. Her sov han i en seng, hvor lillesøsteren også sov.

Lillesøsteren forklarer, at hun havde drukket tæt og kastet op. Hun vågnede to gange. Først ved at hun blev berørt på maven.

- Da jeg vågnede næste gang, var han i gang. Han var trængt op i mig. Jeg var meget sløv og havde ikke kræfter til at gøre noget. Det var, som om han fornemmede, at jeg vågnede, og så stoppede han, fortæller den unge kvinde fra rettens vidneskranke.

Den tiltalte har forklaret, at han selv må have sovet. Han vil ikke benægte, at det skete, da en DNA-erklæring viser, at de to har været sammen.

Om natten vågnede han op, ved at storesøsteren kom ind og gik amok. Hun påstod, at han havde "rørt ved" lillesøsteren. Han blev smidt ud og sov videre i sin bil. Her blev han anholdt den følgende morgen.

Senere torsdag skal kvinden afgive forklaring i sagen. Der ventes at falde dom i sagen 10. marts.

/ritzau/