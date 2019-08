Retssag om drab på radiovært begynder til januar

Der er sat dato på, hvornår retssag mod drabssigtede mænd skal for retten. Dog er de endnu ikke tiltalt.

Retten på Frederiksberg har fredag bestemt, at to mænd, der er sigtet for drab på radiovært og tidligere bandefigur Nedim Yasar, fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Ved retsmødet fortalte senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi, at det allerede er bestemt, hvornår sagen skal behandles for retten, selv om der ikke er rejst tiltale endnu.

Nedim Yasar døde af skud i hovedet. Han blev skudt i sin bil efter en reception i forbindelse med udgivelsen af bogen "Rødder - En gangsters udvej". Bogen er skrevet af journalist Marie Louise Toksvig og handler om Nedim Yasar.

/ritzau/