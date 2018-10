Retssystemets logistik sættes på prøve i kæmpe bandesag

En stor bandesag bliver behandlet ved Retten i Roskilde fra oktober til april. 14 mænd er tiltalt.

Retten i Roskilde tager onsdag hul på en gigantisk bandesag, der byder på 14 tiltalte, 14 forsvarere, to anklagere, tre juridiske dommere, seks nævninger og 54 retsdage.

Det gør det til en af de største nævningesager i år, og det sætter rettens logistik på prøve, fortæller specialanklager Anja Lund Liin.

- Planlægningen har været et særskilt projekt i sig selv. Det er jo en stor sag med mange tiltalte, og det har krævet en del logistiske øvelser.

Det er almindelig praksis, at én anklager møder. Men i denne sag møder to.

- Det kan ikke nytte noget, at hele sagen skal gå om, hvis anklageren bliver syg. Derfor er vi to, så vi kan dække ind, siger hun.

De 14 mænd, der er i alderen 22 til 35 år, er tiltalt for narko, afpresning, vold og våbenbesiddelse. Narkodelen drejer sig om omkring et halvt kilo kokain samt tre kilo hash.

Våbenforholdene kan give hårde straffe, hvis de tiltalte findes skyldige, og retten vurderer, at de er bandemedlemmer. Det skyldes, at straffen for bandekriminalitet er skærpet.

Anklagemyndigheden hævder nemlig, at de er medlemmer af Loyal To Familia.

Det er dog ikke alle, der er tiltalt for samtlige 26 forhold. Alligevel har anklagemyndigheden valgt at føre sagen som én samlet sag.

- Som efterforskningen skred frem, har det vist sig, at sporene hænger uløseligt sammen, og derfor er det endt med at blive en meget stor sag, siger Anja Lund Liin.

Hun ved ikke, hvordan mændene forholde sig til tiltalen.

Hun fortæller, at Retten i Roskilde har måttet foretage nogle logistiske ændringer for at få plads til alle.

Det har ikke været muligt af få en kommentar fra byretspræsident Jørgen Lougart.

Anja Lund Liins indtryk er ikke, at der er historisk mange store nævningesager.

Men lige i øjeblikket er der en del.

Det hænger sammen med kriminalitetsbilledet, hvor der i de seneste par år har været en del bandekriminalitet, som belaster retssystemet.

- Når der er bandekriminalitet, er der som regel også flere nævningesager.

Hun nævner eksempelvis rockerkrigen i 90'erne, som betød mange store nævningesager.

Retten i Roskilde ventes at afslutte sagen til april.

