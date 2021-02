Revisor idømt fire års fængsel for coronasvindel

I en sag med forbindelser til rockermiljøet er en 41-årige revisor dømt for svindel med hjælpepakker.

Knap var de første hjælpepakker til erhvervslivet vedtaget, før en gruppe mænd gik i gang med at lænse samfundets fælleskasse for coronakroner.

Mandag har en 41-årig revisor ved Retten i Glostrup erkendt, at han stod for at udarbejde ansøgninger på vegne af to selskaber om lønkompensation til 26 ansatte for sammenlagt 1.495.100 kroner.

Dommen til revisor Morten Stefan Nyenstad lyder på fire års fængsel samt en bøde på 4.485.300 kroner.

Han nåede aldrig selv at få en krone, inden han og fire andre blev sigtet og varetægtsfængslet i sagen i september. Og ifølge ham selv var hans planlagte del af kagen blot 70.000 kroner.

- Det var nogle andre, som dikterede procentsatsen, lød den 41-åriges forklaring, da han mandag indtog vidneskranken.

Blandt den øvrige tiltalte i sagen er to mænd, som ifølge politiets oplysninger i sagen har forbindelser til rockermiljøet.

/ritzau/