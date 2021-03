Revisorer advarer om markant stigning i økonomisk kriminalitet

Anmeldelser om økonomisk kriminalitet er steget kraftigt. Svækket kontrol kan være en del af forklaringen.

Der er tale om en nærmest eksplosiv stigning.

Uanset om man ser på bedrageri, skatte- og momssvig, hvidvask af sorte penge eller andre former for økonomisk kriminalitet.

Sådan lyder det fra Foreningen Danske Revisorer - FSR. Foreningen har i en analyse kortlagt antallet af anmeldelser, sigtelser og domme for økonomisk kriminalitet gennem de sidste ti år i Danmark.

Det skriver Information og Finans, der er Jyllands-Postens erhvervsmedie.

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik. Den viser, at der er sket en stigning fra 13.000 anmeldelser om økonomisk kriminalitet i 2009 til næsten 70.000 anmeldelser i 2019.

Det er mere end en femdobling. Og antallet af sigtelser og domme for økonomisk kriminalitet er steget i takt med anmeldelserne.

Stigningen i anmeldelser kan skyldes flere ting. Det forklarer Charlotte Jepsen, der er administrerende direktør i FSR.

- Noget kan skyldes, at der er mere økonomisk kriminalitet i samfundet. Andet kan skyldes, at der er mere fokus på økonomisk kriminalitet end tidligere. Det er formentlig en kombination.

- Men når vi samtidig kan se, at sigtelser og domme følger udviklingen i anmeldelser, så viser det jo, at anmeldelserne generelt ikke er grundløse, siger Charlotte Jepsen til Information og Finans.

Professor i revision Kim Klarskov Jeppesen fra CBS peger på, at en del af forklaringen på stigningen i økonomisk kriminalitet kan være, at skattekontrollen er blevet svækket de sidste ti år.

- Kontrol vedrørende skattesvig er Skattestyrelsens opgave, og det er jo nærliggende at se de mange sager som en konsekvens af nedskæringerne på skattekontrollen, siger han til Information og Finans.

Skatteminister Morten Bødskov (S) peger på, at regeringen er i gang med at udbygge skattekontrollen for netop at komme økonomisk kriminalitet til livs.

- Skattekontrolreformen har en meget direkte linje til det, som FSR konstaterer i deres rapport. Nemlig at der er en enorm udfordring med økonomisk kriminalitet og skatteøkonomisk kriminalitet, siger han.

Samtidig forklarer justitsminister Nick Hækkerup (S), at "kriminaliteten i vores samfund bliver mere global, digital og kompleks".

- Jeg mener derfor, at der er behov for at gentænke indsatsen mod den komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet, siger han til Information og Finans, der har samarbejdet om at afdække økonomisk kriminalitet.

/ritzau/