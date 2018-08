Revolver gik af ved et uheld og dræbte ung mand i lejlighed

Retten i Glostrup har behandlet en sag, hvor en 21-årig mand døde af skud i en lejlighed i Brøndby.

To unge mænd i 20'erne er onsdag blevet idømt fængselsstraffe, efter at en 21-årig mand ved et uheld mistede livet, da en revolver gik af i en lejlighed i oktober sidste år.

En 27-årig blev idømt tre år og ni måneders ubetinget fængsel, mens en seks år yngre mand blev idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel.

Det oplyser specialanklager Morten Frederiksen.

Undervejs i sagen, der er blevet behandlet i Retten i Glostrup, har det ikke været muligt at klarlægge de nærmere omstændigheder vedrørende episoden.

Dommeren afviste blandt andet den 27-åriges forklaring som utroværdig. Det er ham, der er blevet dømt for under særligt skærpende omstændigheder uagtsomt at have skudt ofret.

- Han forklarede, at den dræbte nærmest stod og sigtede på sig selv, mens han slog på tromlen. Men den troede retten ikke på, fortæller Morten Frederiksen.

21-årige Niclas Kim Nielsen var ikke til stede, da manden blev skudt i lejligheden i Brøndby. Han er i stedet blevet dømt for at have været i besiddelse af revolveren og herefter bortskaffet den.

- Efter skudafgivelsen kører den 27-årige sammen med den dræbtes bror, der var i lejligheden, hurtigt afsted til skadestuen. Herefter bliver der ringet til den 21-årige, som bliver bedt om at bortskaffe revolveren.

Den 27-årige mand er beskyttet af et navneforbud, oplyser anklageren.

Han har erkendt uagtsomt manddrab, men ikke at det var under særligt skærpende omstændigheder.

