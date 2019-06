Rigsadvokat kalder it-fejl meget, meget beklagelig

En fejl i politiets it-system betyder, at domme i flere tusinde sager fra de sidste syv år skal gennemgås.

- Der er tale om en meget, meget beklagelig fejl.

Sådan siger rigsadvokat Jan Rechendorff, efter at det har vist sig, at de teleoplysninger, der siden 2012 har været fremlagt i retterne rundt om i landet, kan have været mangelfulde.

Rigspolitiet har opdaget en fejl i et program, der konverterer oplysningerne fra de forskellige teleselskaber, så de kan sammenlignes. Men fejlen betyder, at anklagere, forsvarere og retten ikke har fået alle de oplysninger, de burde i flere straffesager.

- Når vi bliver opmærksom på sager, hvor man ikke har fået alt materialet, må vi undersøge det nærmere. Nu vil vi gennemgå alle sager, der kan være berørt, og give forsvarerne i de sager, hvor der er sket fejl, besked, siger Jan Rechendorff.

Han kan ikke give noget bud på, hvor mange straffesager gennem de sidste syv år det drejer sig om.

- Men der er tale om et større antal sager, flere tusinde, siger rigsadvokaten.

- Derfor gør vi også det, at vi i første omgang koncentrerer os om sager, hvor personer på nuværende tidspunkt sidder frihedsberøvet. Det vigtigste er at sikre, at ingen sidder frihedsberøvet på grund af manglende teleoplysninger, siger han.

/ritzau/