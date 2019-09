Rigspolitiet advarer mod misvisende sms om bandekonflikt

- Pas på med at tage ud om aftenen, fremgår det af kædesms. Men Rigspolitiet kan ikke genkende det billede.

En besked florerer i øjeblikket på sociale medier om en verserende bandekonflikt, men ifølge Rigspolitiet er den misvisende.

Rigspolitiet medgiver, at der er en konflikt, men beskeden tegner et mere voldsomt billede, end hvad der er tilfældet.

Den erklærede krig skulle ifølge beskeden ske i Valby, Nørrebro, Ishøj, Vanløse og på Amager.

I beskeden, som Ekstra Bladet og B.T. har set, står der blandt andet:

- Der er blevet erklæret en stor bandekrig, og der forventes meget skyderi, pas på med at tage ud om aftenen.

Men den udlægning afviser politiet.

- Det er ikke et billede, som vi hos politiet kan genkende, skriver Rigspolitiet på sin Twitter-profil.

- Det er korrekt, at der for tiden er en bandekonflikt mellem to grupperinger, hvilket har resulteret i enkelte hændelser i flere politikredse, lyder det.

Det er bandegrupperinger i henholdsvis København og Hundige og Greve, der ligger i konflikt, og det har ført til flere sammenstød i den senere tid.

Senest blev en 22-årig mand dræbt og en jævnaldrende mand såret, da deres bil søndag aften blev beskudt på Gildbrovej i Ishøj.

Ifølge politiet affyrede gerningsmændene mellem 20 og 30 skud mod bilen.

På den baggrund har Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi opretter visitationszoner, der er trådt i kraft mandag aften.

- Ingen skal være nervøs for at færdes i gaderne, skriver Rigspolitiet på Twitter.

/ritzau/