Rigspolitiet nedlægger omkring 240 stillinger i 2020

Styrkelse af Bagmandspolitiet og flere politifolk frem for civile udløser stor sparerunde i Rigspolitiet.

Rigspolitiet nedlægger cirka 240 stillinger i løbet af 2020, oplyser rigspolitichef Jen Henrik Højbjerg. Der ansat omkring 2000 personer i Rigspolitiet.

Lønsummen fra 90 stillinger skal overgå til styrkelse af Bagmandspolitiet, der også mindre mundret kaldes Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik).

Ud over de 90 stillinger skal der fjernes i omegnen af 150 stillinger blandt Rigspolitiets ansatte. Det skal ske i takt med, at flere opgaver lægges ud til de 12 politikredse.

- Man har de senere år uddannet flere betjente - mange betjente - og har styrket den operative kapacitet og øget antallet af betjente i kredsene. Den udvikling betyder, at der i 2020 vil være behov for tilpasninger af personalet i Rigspolitiet, siger Jens Henrik Højbjerg.

De senere års store sager om hvidvask og svindel med udbytteskat har trukket store veksler på Søik. Søik hører under Rigsadvokaten, ikke Rigspolitiet. Men pengene til at styrke Søik skal altså hentes hos Rigspolitiet.

- Søik skal i 2020 tilføres 45 millioner kroner fra Rigspolitiet, og det svarer i lønsum til cirka 90 medarbejdere, som så skal findes i Rigspolitiet, siger Jens Henrik Højbjerg.

Den anden del af besparelserne hænger ifølge Jens Henrik Højbjerg sammen med, at der i de senere år er opstået et større behov for politiuddannet personale.

Det skyldes terrortruslen, bevogtningen af grænserne samt et stigende krav om synligt politi - det er det, som politiet kalder den "tryghedsskabende indsats".

Behovet skyldes også, at der i begyndelsen af den politiske rammeaftale, som politiet er underlagt - flerårsaftalen fra 2015-2019 - i begyndelse var mange politifolk, som forlod korpset.

For at lappe det hul ansatte man flere civile, men samtidig har man øget optaget på politiuddannelsen.

- Derfor har vi vidst, at der var behov for at nedjustere antallet af civile, efterhånden som de større årgange på politiets basisuddannelse er blevet færdiguddannet, lyder det fra Rigspolitichefen.

Hvilke stillinger der bliver tale om, og hvor mange det nøjagtigt bliver, er endnu ikke bestemt.

