Rigspolitiet skifter ud i ledelse efter ny udvikling i telesag

Der sker omrokeringer i ledelsen hos Rigspolitiet, efter at ny udvikling i sag om fejl i teledata er meldt ud.

Midt i sagen om fejl i teledata skifter Rigspolitiet ud i ledelsen. Det skriver DR Nyheder.

Politidirektør John Vestergaard, der hidtil har haft ansvaret for den afdeling, der har stået for teledata, er blevet flyttet fra sin post.

Hans stilling overtages af politidirektør Lene Frank. Det bekræfter Rigspolitiet over for DR Nyheder.

Af svaret fremgår, at Lene Frank "indlånes" af Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi for midlertidigt at varetage stillingen som politidirektør i Rigspolitiet.

John Vestergaard vil - ligeledes midlertidigt - varetage en række strategiske projekter i Koncernstyring, oplyses det.

Omrokeringen er mandag blevet meldt ud til medarbejderne i Rigspolitiet.

Tidligere mandag kom det frem, at Rigsadvokaten midlertidigt har stoppet for brugen af teledata som bevis for domfældelse i straffesager.

Det skyldes, at der er fundet nye alvorlige fejl i de data, der bliver brugt i straffesager.

Der kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position.

Desuden er der konstateret flere forskellige fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne.

Stop for brug af teleoplysninger gælder indtil videre i to måneder frem til 18. oktober.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har i et brev orienteret Folketingets Retsudvalg om den nye udvikling i sagen.

Offentligheden hørte første gang om sagen 17. juni.

Rigspolitiet forklarede dengang, at der har været en it-fejl i det program, der håndterer teleoplysninger fra teleselskaber.

Flere end 10.000 straffesager fra perioden 2012 til 2019 skal som konsekvens tjekkes igen, blev det oplyst.

Senere er det kommet frem, at det også er nødvendigt at kigge på sager fra før 2012.

Det er endnu uvist, hvor mange sager det drejer sig om.

2. juli iværksatte Nick Hækkerup en undersøgelse af forløbet. Undersøgelsen ledes af landsdommer Olaf Tingleff.

Justitsministeren afventer en samlet redegørelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten for sagen inden udgangen af september.

/ritzau/