Risiko for angreb i bandekonflikt forlænger opholdsforbud

I København, Nordsjælland, i Brøndby, ved Roskilde og i Randers er opholdsforbud på rockeradresser forlænget.

I en række Bandidos-klubhuse er det frem til i hvert fald 11. marts forbudt at opholde sig.

Det gælder adresser flere steder landet, hvor rockerklubbens medlemmer ellers normalt holder til.

Årsagen er en stribe opholdsforbud, som er blevet indført på grund af risiko for angreb. Bandidos har en verserende konflikt med NNV-gruppen, og det har allerede ført til flere angreb.

Det fremgår af pressemeddelelser fra Københavns Politi, Østjyllands Politi, Nordsjællands Politi, Københavns Vestegns Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi udsendt torsdag.

Adresserne, hvor ingen altså må indfinde sig, ligger i Sydhavnen i København, i Jyderup og Gundsømagle ved Roskilde.

Derudover gælder det for en adresse i Randers, en i Brøndby og tre adresser i henholdsvis Frederiksværk, Hillerød og Helsingør.

I Nordsjælland førte konflikten med de stridende parter blandt andet til en brand natten til tirsdag, mener politiet. Branden er en af argumenterne for at forlænge opholdsforbuddene, lyder det fra politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow.

- Det er komplet uacceptabelt, at konflikten har ført til en brandstiftelse, som kunne have resulteret i, at nogen var kommet alvorligt til skade, udtaler han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Alle, der bor og færdes nær tilholdsstederne, skal føle sig trygge, og det er en af årsagerne til, at der er indført opholdsforbud.

Nordsjællands Politi har opsat skilte med information om forbuddet ved de tre tilholdssteder samt sat ekstra låse på indgangene.

En overtrædelse af forbuddet udløser som det klare udgangspunkt minimum 60 dages fængsel, men kan straffes med fængsel i op til to år.

Tidligere på måneden har politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard forklaret de midlertidige forbud med, at det kan gøre angrebslysten mindre.

- Vi mener fortsat, at der er en risiko for, at der som følge af den aktuelle konflikt også kan ske angreb på klubhuset i Randers. Derfor mener vi også, at der er god grund til fortsat at holde huset lukket, da et lukket klubhus alt andet lige vil være et mindre attraktivt angrebsmål, sagde han.

