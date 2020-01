63 evakueret efter udslip på fabrik i Vendsyssel

Onsdag klokken 11 fik politiet en anmeldelse om et kemikalieudslip på en fabrik i Vendsyssel.

Efter en melding om kemikalieudslip og mulig eksplosionsfare på Scandic Foods' fabrik i Tårs i Nordjylland er 63 personer blevet evakueret, oplyser Nordjyllands Politi.

De evakuerede er blevet tilset af en læge. Ingen af dem er kommet til skade, oplyser politiets vagtchef Per Jørgensen i en pressemeddelelse. Også eksplosionsfaren er afblæst.

Nordjyllands Politi oplyser, at de indledende undersøgelser på stedet har vist, at der ikke vare tale om egentligt udslip af kemikalier. I stedet var der tale om dampe fra kemikalier i et mindre lokale, som bruges til opbevaring af kemikalier.

- Nu er det så kemikaliedykkere fra Nordjyllands Beredskab, der har den videre opgave med at undersøge, hvilket kemikalie der er tale om, siger Per Jørgensen.

Alarmmeldingen blev modtaget klokken 10.54, og området ved fabrikken blev afspærret.

Ifølge Nordjyllands Politi er der imidlertid ingen fare i området ved fabrikken.

- Denne hændelse er afgrænset til fabrikkens lokaler. Beboere og andre, der befinder sig i området, kan trygt færdes udenfor, siger Per Jørgensen.

Scandic Food, som ejer fabrikken, er producent og leverandør af en bred vifte af fødevarer.

Nordjyllands Politi meldte kort efter klokken 13 ud, at man havde afsluttet arbejdet og forladt stedet.

/ritzau/