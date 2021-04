Rocker får tre års fængsel for hæleri af klonede biler

Et 55-årigt medlem af Hells Angels er dømt for hæleri af ti biler til mere end 2 millioner kroner.

Et 55-årigt medlem af rockergruppen Hells Angels er onsdag ved Retten i Roskilde blevet idømt tre års fængsel for hæleri at stjålne biler.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De stjålne biler var klonede. Det vil sige, at de var forsynet med falske stelnumre og i flere tilfælde også med falske udenlandske registreringsattester, der hørte til tilsvarende biler.

Efterfølgende blev bilerne indregistreret i Danmark.

Sagen har været efterforsket af Særlig Efterforskning Øst og handler om et stort antal biler, som politiet beslaglagde i en aktion den 1. maj 2018.

Retten frifandt Brian Barfoed Jensen for flere af de forhold, som han var tiltalt for.

Men han blev dømt for hæleri af ti biler til en samlet værdi af over to millioner kroner samt forsøg på hæleri af værkstedsudstyr for cirka en halv million kroner.

I straffen på tre års fængsel indgår en reststraf fra en tidligere dom.

- Jeg er tilfreds med, at strafudmålingen i sagen afspejler, at den 55-åriges omgang med klonede biler er foregået systematisk og organiseret, og at der er derfor tale om hæleri af særlig grov beskaffenhed, siger senioranklager Rasmus von Stamm.

En 46-årig mand blev fundet medskyldig i hæleri af den ene af bilerne og blev straffet med et års fængsel.

- Jeg synes, at et års fængsel for medvirken til hæleri af én bil er i overkanten, og jeg regner med, at dommen bliver anket, siger den 46-åriges forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen.

Det er ikke lykkedes at få fat i Brian Barfoed Jensens forvarer, Peter Secher.

/ritzau/