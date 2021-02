Rocker idømt fængsel for at køre familiefar ihjel

Med høj fart ramte en 27-årig mand sidste år en bil med en 46-årig mand og to børn. Den 46-årige blev dræbt.

En 46-årig familiefar mistede 20. oktober livet, da en 27-årig mand med høj fart kørte ind i hans bil på Tværvej i Egedal i Nordsjælland.

Mandag faldt dommen over den 27-årige mand, som blev idømt to et halvt års fængsel for uagtsomt manddrab. Dommen blev afsagt i Retten i Hillerød, oplyser Nordsjællands Politi.

Ifølge Ekstra Bladet er det den 27-årige Satudarah-rocker Mathias Olsson Micheletti, som er dømt i sagen.

Ulykken skete 20. oktober sidste år. I den 46-årige mands bil sad også hans to børn, og det ene barn kom alvorligt til skade.

Ulykken skete, da Mathias Olsson Micheletti overhalede en række af forankørende biler og kørte frontalt ind i den 46-årige, som kom kørende i den modsatte vognbane.

Efter ulykken flygtede Mathias Olsson Micheletti fra stedet, hvilket han også var tiltalt for og blev kendt skyldig i.

Ifølge anklageskriftet var hastigheden i påkørselsøjeblikket mindst 108 kilometer i timen, og den 27-årige rocker havde umiddelbart forinden kørt mindst 155 kilometer i timen på Tværvej og mindst 183 kilometer i timen på Frederikssundsvej.

På de to strækninger er det højst tilladt at køre henholdsvis 90 og 80 kilometer i timen.

Mathias Olsson Micheletti blev også dømt for flere gange tidligere at have kørt uden førerret og flere gange kørt for hurtigt. Desuden blev han dømt for forud for ulykken at have fortaget en hasarderet overhaling.

Den 27-årige mand har siddet varetægtsfængslet siden ulykken, og han er fortsat fængslet. Han valgte at modtage dommen og vil altså ikke anke til landsretten.

Senioranklager Susanne Kjølhede er også tilfreds med dommen på to et halvt års fængsel.

- Det er helt uacceptabelt, at man ved den form for vanvidskørsel forvolder et andet menneskes død og påfører andre alvorlige skader, siger hun i en meddelelse fra politiet.

/ritzau/